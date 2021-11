Aktien Schweiz Vorbörse: Am Verfalltag etwas höher gesehen

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas höher gesehen. Freundliche Kurse in den USA und in Fernost dürften für Unterstützung sorgen, heisst es am Markt. Der hiesige Aktienmarkt steuert damit auf die siebte Woche mit einem Gewinn zu und auch das am Vortag erreichte Rekordhoch bleibt in Griffnähe. Dabei könnte auch der kleine Verfallstermin an der Eurex das Geschehen mitbeeinflussen. Beim Novembertermin verfallen zwar nur Optionen auf Aktien und Indizes, nicht aber Futures. Dennoch ist dabei mit überdurchschnittlichen Umsätzen zu rechnen.