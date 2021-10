Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktgewinne zum Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag fester in die neue Handelswoche starten. Damit würde er den insgesamt recht freundlichen Vorgaben aus Asien folgen. Dort sorgen vor allem Kursgewinne in Tokio und Hong Kong für eine insgesamt freundliche Stimmung zum Wochenstart. In den USA wiederum waren die Börsen am vergangenen Freitag nach einem durchwachsenen Arbeitsmarktbericht eher leichter ins Wochenende gegangen.