Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktverluste erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte an seine Vortagesverluste anknüpfen und tiefer in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee geben keine einheitliche Richtung vor. Während die Wall Street am Dienstag nach mehreren Gewinntagen im Minus schloss, zeigen sich die asiatischen Börsen am Mittwoch uneinheitlich. Unterstützung liefern derweil die aktuellen Konjunkturdaten aus China.