Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktverluste erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine späten Vortagesverluste anknüpfen und leichter in den Handel starten. Händler verweisen vor allem auf die insgesamt schwächeren Vorgaben aus Übersee. So war die Wall Street am Montag klar zurückgefallen. Weiter dramatisch steigende Neuinfektionen und nach wie vor keine Einigung auf ein weiteres Konjunkturpaket hatten die Stimmung verhagelt.