Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktverluste erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag zunächst eine leichtere Eröffnung ab. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen weitestgehend für einen zurückhaltenden Start in den Handelstag. An der Wall Street hatten Standardwerte zur Wochenmitte nach zwei starken Tagen etwas geschwächelt und auch in Asien halten sich die Anleger aktuell eher zurück. Anders sieht es bei den Technologiewerten aus. Mit Kursgewinnen von mehr als 2 Prozent liefert der Technologie-Index Nasdaq 100 starke Vorgaben, denen bereits asiatische Technologietitel folgten.