Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktverluste erwartet - CS im freien Fall

Diese Nachricht mischt sich mit einem gewissen Optimismus, was das weltweite Wirtschaftswachstum betrifft. In dieser Woche werden die Pläne von US-Präsident Joe Biden erwartet, in denen er seine Infrastrukturausgaben vorstellen wird. Die Hoffnung sei, dass dies der US-Wirtschaft einen zusätzlichen Schub gebe, der sich auch auf andere Länder ausbreiten könnte, heisst es am Markt. Gerade die vergangene Woche habe gezeigt, dass sich die Aktienmärkte in einer Woche, in der sich Optimismus und Pessimismus die Waage hielten, als recht widerstandsfähig gegenüber einer Vielzahl von Faktoren, darunter ausgedehnte Sperrungen in Europa oder auch Impf-Nationalismus erwiesen haben, kommentiert ein Händler.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt gegen 08.15 Uhr um 0,46 Prozent nach auf 11'066,06 Punkte. In der Vorwoche ist dem Leitindex das vierte Wochenplus in Folge gelungen. Das Vor-Corona-Allzeithoch ist damit noch rund 150 Punkte entfernt. Sämtliche 20 SMI-Titel werden aktuell allerdings tiefer indiziert.

Einen regelrechten Einbruch erleben dabei die Aktien der Credit Suisse, die um 8,1 Prozent absacken. Nach der Greensill-Affäre ist die Grossbank bereits von einem weiteren Rückschlag betroffen. Wegen Zwangsverkäufen eines Hedgefunds droht der zweitgrössten Schweizer Bank ein hoher Verlust. Laut diversen internationalen Finanzmedien handelt es sich bei dem US-Hedgefonds um Archegos Capital, der von Bill Hwang gegründet wurde. Der Hedgefonds sei in der vergangenen Woche Margenforderungen nicht nachgekommen. Neben der CS sind noch eine Reihe anderer Banken davon betroffen.

Im Kielwasser der CS fallen auch die Aktien der UBS mit -0,8 Prozent überdurchschnittlich stark zurück. Julius Bär (-0,1%) halten sich dagegen etwas besser. Laut Händlern wurden die Titel von Kepler Cheuvreux neu zum Kauf empfohlen.

Analystenkommentare stützen auch die Aktien von Adecco (+0,9%), bei denen Baader Europe sich geäussert hat. Im breiten Markt greifen Anleger bei Barry Callebaut (+0,9%) nach einem Goldman-Sachs-Kommentar zu.

hr/tt

(AWP)