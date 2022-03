Aktien Schweiz Vorbörse: Auftaktverluste in volatilem Handel erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seinen volatilen Lauf am Dienstag fortsetzen. Nach einem starken Wochenanfang deuten die Indikationen aktuell auf Auftaktverluste hin. Am Markt wird dies mit den Vorgaben aus Übersee begründet. So hat etwa der US-Standardwerte-Index Dow Jones am Montag bis Handelsschluss seine Gewinne komplett abgegeben. In Asien drücken die stark steigenden Corona-Zahlen in China auf die Stimmung, da das Land eine sehr restriktive Politik verfolgt, die sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken könnte.