Aktien Schweiz Vorbörse: Dank guten Auslandvorgaben und Nestlé höher erwartet

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürfen nach zwei schwächeren Sitzungen zur Wochenmitte auf etwas höhere Kurse hoffen. Die festere Tendenz an den US-Märkten, die sich auch in Teilen Asiens fortgesetzt hat, dürfte auch hierzulande wenigstens zu Beginn für eine freundliche Tendenz sorgen, heisst es am Markt. Der weitere Verlauf werde dann wieder von der Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ausserdem ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book", das stets grosse Beachtung findet.