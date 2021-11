Aktien Schweiz Vorbörse: Dank positiven Auslandsvorgaben höher erwartet

Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag im Fahrwasser positiver Vorgaben aus den USA und Japan höher gesehen. In den USA haben die Beteiligungspapiere neue Rekorde geschrieben und in Japan legten die Kurse nach dem Sieg der Liberaldemokraten kräftig zu. Zudem dürfte wieder wie nicht selten zu Beginn eines neuen Monats frisches Geld in den Markt fliessen, das angelegt werden soll. Damit dürfte der positive Trend der vergangenen vier Wochen anhalten, heisst es am Markt.