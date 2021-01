Aktien Schweiz Vorbörse: Dank positiven Vorgaben aus dem Ausland fester erwartet

An der Schweizer Börse stehen am Donnerstag die Ampeln auf Grün. Händler rechnen dank der positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien, wo die Märkte mit neuen Rekordwerten auf den Machtwechsel im Weissen Haus reagiert haben, mit Kursgewinnen auf breiter Front. "Wir dürften nach der reibungslosen Amtseinsetzung von Joe Biden eine Erleichterungshausse erleben", sagt ein Händler. Der Demokrat Biden ist seit gestern der 46. Präsident der USA. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass er die von der Corona-Pandemie schwer getroffene Wirtschaft mit billionenschweren Hilfsmassnahmen stützen wird. Sie hoffen zudem, dass Biden an seinem ersten vollen Arbeitstag weitere Massnahmen ankündigen wird.