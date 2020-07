Aktien Schweiz Vorbörse: Deutliches Plus erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit einem deutlichen Plus in die neue Handelswochen starten. Dabei liefern die Vorgaben aus Asien eine starke Unterstützung. Die Wall Street war am Freitag wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstages am 4. Juli geschlossen geblieben. Das Plus an den asiatischen Börsen erklären Händler mit der Hoffnung auf weiter steigende Notierungen.