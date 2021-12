Aktien Schweiz Vorbörse: Eine Spur schwächer erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag ein wenig tiefer gesehen. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv. Aber in Asien haben die Kurse dagegen nachgegeben. Die Marktteilnehmer würden sich wohl erst nach und nach an den Markt herantasten müssen, sagt ein Händler. Anleger und Händler seien in der Altjahreswoche abwesend. Damit könnten auch keine grösseren Volumina erwartet werden, heisst es weiter. Ob in den vier noch verbleibenden Handelstagen des Jahres 2021 der SMI noch ein neues Rekordhoch erreicht, werde sich zeigen. "In einem dünnen Markt braucht es ja eigentlich nicht viel", sagt ein Händler. "Ein wenig Window dressing genügt dabei eventuell schon."