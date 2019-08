Aktien Schweiz Vorbörse: Entspannungshoffnungen dürften Kurse anschieben

An der Schweizer Börse werden am Dienstag höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost dürften für eine festere Tendenz sorgen, heisst es am Markt. Die Zeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit und im Konflikt der USA mit Iran sorgten für eine deutlich bessere Stimmung unter den Anlegern, heisst es am Markt. Allerdings bleiben die Anleger vorsichtig.