Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung dürfte anhalten - Blick auf US-Jobdaten

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der Erholungstrend vom Vortag dürfte sich laut Händlern dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost fortsetzen. Gestützt werde die Erwartung von der Publikation des US-Notenbank-Protokolls. Angesichts der hohen Inflation stellten die Währungshüter zwar wie erwartet eine Zinserhöhung im Juli um 50 bis 75 Basispunkte in Aussicht. Allerdings deuteten die zuletzt veröffentlichten US-Einkaufsmanagerindizes auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit in den USA hin. Auch an den Rohstoffmärkten, wo der Ölpreis weiter gefallen ist, werde eine Rezession eingepreist. "Das lässt darauf hoffen, dass das Fed nach der Zinserhöhung im Juli eine Pause einlegen könnte", sagt ein Händler.