Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung dürfte sich fortsetzen - Novartis im Fokus

Wie nachhaltig diese Erholung sein wird, muss sich angesichts der Rezessions- und Zinsängste aber erst noch weisen. Heute warten die Märkte auf Eindrücke von der mehrtägigen Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Das Hauptereignis der Konferenz ist eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die allerdings erst am Freitag auf der Agenda steht. Gerätselt wird vor allem über die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen in den USA. "Tatsache ist, dass Jackson Hole in der Vergangenheit gelegentlich als Plattform genutzt wurde, um den Märkten klare Botschaften zu übermitteln, die nicht immer die erwarteten waren", meint ein Analyst. Es sei deshalb gut möglich, dass sich die Investoren vor der Powell-Rede in Zurückhaltung übten.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 8.20 Uhr 0,54 Prozent höher bei 11'071,79 Punkten. Alle SMI-Titel sind im Plus, wobei sich die Avancen bis auf eine Ausnahme mit +0,2 bis +0,4 Prozent aber in Grenzen halten.

Die grosse Ausnahme sind die schwergewichtigen Novartis, die vorbörslich um 1,2 Prozent anziehen. Der Pharmakonzern will seine Generika-Sparte Sandoz im zweiten Halbjahr 2023 als eigenständige Firma an die Schweizer Börse bringen. In der Mitteilung betont der Konzern die guten Wachstumsperspektiven von Sandoz wegen der gut gefüllten Pipeline.

Im Fokus sind ausserdem Richemont (+0,3%), die am Vortag nach der Ankündigung des YNAP-Verkaufs um 3,6 Prozent angezogen hatten.

Am breiten Markt hält die Berichtssaison einen ganzen Strauss an Halbjahresabschlüssen bereit. Applaus erhalten laut den vorbörslichen Kursen SoftwareOne (+5,0%) und SPS (+1,4%), weniger gut kommen hingegen die Resultate von Bachem (-4,1%) und Bâloise (-0,6%) an.

Stark im Plus erwartet werden ausserdem Komax (+4,2%) nach einer neuen Kaufempfehlung der CS-Analysten.

rw/tv

(AWP)