Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung erwartet

Am Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss ein freundlicher Trend erwartet. Nach dem Schlussspurt an der Wall Street, die am Vortag nach einem schwachen Verlauf nur leicht schwächer geschlossen hatte, und Kursgewinnen in Fernost, werden auch hierzulande höhere Kurse erwartet. "Es schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger", sagt ein Händler. "Die Verkäufer dürften fertig sein", sagt ein anderer Händler. Dass dabei die Wochenverluste von derzeit knapp zwei Prozent ganz ausgeglichen werden könnten, sei eher unwahrscheinlich, heisst es weiter.