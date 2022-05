Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung erwartet - US-Zinsentscheidung bleibt im Fokus

Zudem dürften sich die Anleger vor der Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend zurückhalten. Damit seien etwaige Gewinne wohl limitiert, sagte ein Händler. Gewisse Impulse dürften aber schon vorher von Konjunkturzahlen ausgehen: So stehen am Berichtstag Produzentenpreise und Arbeitsmarktdaten aus Europa und die Auftragsdaten aus den USA auf dem Programm. Zudem geht die Berichtsaison in der Schweiz in eine weitere Runde. Zahlen geliefert haben die Technologiefirmen AMS Osram und Logitech, der Industriekonzern Oerlikon und die Immobilienfirma PSP Swiss Property. Mehrheitlich waren die Zahlen besser als erwartet.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,44 Prozent höher auf 12'024,94 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Werte werden höher gestellt. Die Kursaufschläge belaufen sich auf +0,2 Prozent bei Alcon bis +0,7 Prozent für ABB.

Zu den wenigen Verlierern bei den Blue Chips gehören AMS Osram (-1,5%). Das Unternehmen hat im ersten Quartal weniger Umsatz und Betriebsgewinn gemacht. Damit hat der Sensorenhersteller aber die Markterwartungen erfüllt. Dagegen werden die Anteile von Logitech ebenfalls nach Zahlen um 0,5 Prozent höher indiziert.

Aktien, die am Vortag stärker unter die Räder geraten sind - dazu zählen etwa ABB, CS, UBS, Schindler oder Richemont -, werden ebenfalls um ein halbes Prozent höher indiziert.

Grössere Gewinne verbuchen auf den hinteren Rängen dank einem starken Auftaktquartal die Aktien von Oerlikon (+3,1%).

Idorsia gewinnen 2,0 Prozent. Das Schlafmittel Quviviq der Biotechfirma hat in der EU die Zulassung erhalten. Damit kommt der potenzielle Blockbuster nach den USA nun auch in Europa auf den Markt.

Mit Cosmo (+1,5%) wartet ein weiteres Biotech-Unternehmen mit positiven Neuigkeiten auf. Das Unternehmen weitet die Vertriebsvereinbarung mit Medtronic für sein Koloskopie-Mittel Eleview neu auf sämtliche Länder der Welt mit Ausnahme von Kanada aus.

Die Aktien der Immobiliengesellschaft PSP (+1,3%) sind dank eines starken Quartalsergebnisses ebenfalls fester gestellt.

pre/uh

(AWP)