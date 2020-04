Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungstendenz bleibt intakt

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag erneut eine klar höhere Eröffnung ab. Damit bleiben die hiesigen Aktien auf dem vor zwei Wochen eingeleiteten Erholungskurs, welcher dem Leitindex SMI bereits am Vortag ein Plus von über 2 Prozent beschert hatte. Die Vorgaben aus den USA sind sehr stark, ist doch der Dow Jones am Vortag mit einem Plus von über 7 Prozent in die neue Woche gestartet.