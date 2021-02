Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungstendenz setzt sich fort - Adecco gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Handel fester. Damit scheint sich die am Vortag eingeleitete Gegenbewegung nach zuvor sechs schwachen Börsentagen zumindest in der Eröffnungsphase fortzusetzen. Die Vorgaben aus den USA sind ebenso positiv wie die Indexstände in Asien vom frühen Donnerstagmorgen. Die Hoffnungen auf eine weiterhin expansive Geldpolitik der amerikanischen Notenbank, welche durch eine Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Dienstag gestärkt worden sind, wirken immer noch nach, wie es in Marktkreisen hiess.