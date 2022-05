Aktien Schweiz Vorbörse: Erholungsversuch setzt sich fort

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft fester. Die Vorgaben aus den USA sind am Berichtstag zwar durchzogen. Sowohl die schwache Nasdaq als auch der breite S&P 500 hätten aber klar über ihren Tiefstständen geschlossen, was den Börsen in Europa zumindest zum Handelsstart Auftrieb geben könnte, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Der Fokus der Investoren richtet sich nun auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, welches nach dem hiesigen Börsenschluss veröffentlicht wird und weitere Aufschlüsse über den künftigen Kurs des Fed geben sollte.