Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut freundlich erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine Vortagestendenz anknüpfen und freundlich in den Handel starten. Unterstützung bekommt er dabei teilweise von den Vorgaben aus Übersee. So haben die Blue Chips an der Wall Street am Montag fester geschlossen, einzig die Technologiebörse Nasdaq konnte dem Trend nicht folgen. In Asien ist das Bild etwas uneinheitlicher. Hier belastet einmal mehr die zunehmende Regulierung der Regierung in Peking.