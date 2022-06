Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher gesehen - CS im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch nach positiven Vorgaben aus den USA und einzelnen Märkten in Fernost etwas höher erwartet. Die Stimmung bleibt laut Händlern allerdings nervös und die Märkte damit volatil. Immer wieder flammten Sorgen auf, dass die Politik der Notenbanken zur Eindämmung der hohen Inflation über das Ziel hinausschiessen und den wirtschaftlichen Aufschwung ausbremsen oder gar wieder zunichtemachen könnte, heisst es am Markt. Daher bewegten sich die Märkte unter dem Strich auch mehr oder weniger seitwärts.