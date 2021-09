Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher gesehen - US-Zinsbeschlüsse im Blick

Daneben bleibt auch die Krise von Evergrande am Markt ein wichtiges Thema. Die Lage hat sich allerdings wieder etwas beruhigt und die Märkte haben sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn gefangen. Dabei dürfte die Mitteilung, dass der in Schieflage geratene chinesische Immobilienentwickler eine der beiden am Donnerstag fälligen Anleihekuponzahlungen pünktlich leisten will, zur weiteren Beruhigung beitragen. Dies wurde an den asiatischen Märkten mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen. Zuvor hatte die Angst, dass sich ein Kollaps von Evergrande zu einer grösseren Immobilienkrise entwickeln könnte, Schockwellen über die Börsen geschickt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.15 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 11'848,16 Punkten. Die 20 SMI Werte werden zwischen 0,2 Prozent (für SGS) und 1,4 Prozent (für Richemont) höher indiziert.

Neben den Aktien von Richemont (+1,4%) sind auch die erst seit Anfang der Woche lediglich noch im SLI (nicht mehr im SMI) enthaltenen Aktien von Swatch (+1,4%). Barclays hat die Abdeckung der beiden Luxusgüterwerte in einer Branchenstudie mit dem Rating "Overweight" wieder aufgenommen. Nach den jüngsten Kursrückgängen gebe es im Luxusgütersektor einige Kaufgelegenheiten, heisst es im Kommentar.

Die Aktien der Banken CS und UBS (je +0,5%) sowie von Julius Bär (+0,3%), die nach dem Kurseinbruch am Montag auch am Vortag erneut nachgegeben hatten, könnten nun zu einer Erholung ansetzen.

Auf den hinteren Rängen profitieren Swissquote (+1,9%) auf 174,25 Fr.) von einer Kurszielerhöhung. Die CS hat das Kursziel auf 212 von 158 Franken erhöht. Das Rating lautet "Outperform".

pre/ys

(AWP)