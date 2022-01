Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höhere Eröffnung erwartet - Bodensuche hält an

Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine höhere Eröffnung zu. Nach den Verlusten der beiden Vortage scheint damit die Suche nach einem Boden weiterzugehen, ein Abrutschen in die negative Zone im Handelsverlauf würde allerdings nicht überraschen. Denn die Vorgaben aus den USA sind wiederum klar negativ, wobei Technologie-Aktien (Nasdaq) einmal mehr noch schwächer abgeschnitten haben als die Standardwerte. Der Dow Jones steht nun so tief wie seit fast einem Monat nicht mehr und der Nasdaq 100 befindet sich auf einem Dreimonatstief. Mit einem Minus von über 10 Prozent seit dem Hoch ist letzterer in den Korrekturbereich abgerutscht.