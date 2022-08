Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas leichter erwartet - Fokus auf US-Inflation

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund verhaltener Vorgaben aus den USA eine Spur schwächer erwartet. Die Erholung der Aktien lege eine Pause ein, kommentierte die Credit Suisse. An der Wall Street hatte am Montag der enttäuschende Quartalsumsatz des Chipkonzerns Nvidia auf die Stimmung gedrückt und für Abgaben bei Technologiewerten gesorgt. Nach dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag behielten die Marktteilnehmer aber auch die geldpolitische Entwicklung und damit die US-Inflation im Blick, heisst es am Markt. Daher dürften sie sich vor den am Mittwoch erwarteten US-Inflationszahlen vorsichtig verhalten. Andere Impulse sind dagegen dünn gesät. Unternehmensergebnisse aus dem Inland beschränken sich am Berichtstag auf Firmen aus den hinteren Rängen.