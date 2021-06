Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Händler hoffen auf Gegenbewegung

Die Schweizer Börse wird am Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas höher erwartet. Nach den jüngsten Kurseinbussen sei mit einer Gegenbewegung zu rechnen, sagte ein Händler. Positiv aus charttechnischer Sicht sei, dass sich der SMI über der Unterstützungszone um 11'870/80 Punkten gefangen habe. Das Geschäft dürfte aber in eher ruhigen Bahnen verlaufen. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien seien aber wenig richtungsweisend. Kursbewegende Impulse könnten am Morgen allerdings vom deutschen Ifo-Geschäftsklima-Index und am Nachmittag von verschiedenen US-Daten ausgehen.