Aktien Schweiz Vorbörse: Fester gesehen - Erholungsversuch

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen in die letzte Sitzung der Woche starten. Nach den jüngsten Einbussen sei eine Gegenbewegung angezeigt, heisst es am Markt. Bisher steuert der Leitindex auf einen Wochenverlust von gegen zwei Prozent zu. Für einen freundlichen Start sprächen auch die Vorgaben aus den USA. Die Wall Street konnte im späten Handel die Verluste noch deutlich eingrenzen. "Dieser Trend sollte sich noch etwas fortsetzen", sagt ein Händler. Wegen des Options-Verfalls an der Eurex könnte es bei Einzelwerten zu grösseren Schwankungen kommen.