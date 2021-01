Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Kurse erwartet - Technologiewerte im Aufwind

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas fester erwartet. Den leicht positiven Vorgaben aus den USA, wo der breite Index S&P sowie die Technologiebörse Nasdaq Gewinne verbuchten, und aus Japan dürfte sich die Schweiz wohl anschliessen, heisst es am Markt. Gestützt werden die Kurse weiterhin von der Hoffnung auf ein umfangreiches Unterstützungspaket der zukünftigen US-Regierung. Zudem wiesen US-Notenbank-Vertreter Gerüchte zurück, wonach das Fed die lockere Geldpolitik in naher Zukunft zurücknehmen wolle. Nach wie vor dürften aber die steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus die Märkte immer wieder verunsichern.