Aktien Schweiz Vorbörse: Fortsetzung der Erholung erwartet - SNB im Fokus

Am Schweizer Aktienmarkt werden auch am Donnerstag höhere Kurse erwartet. Die Erholung dürfte sich nach Ansicht von Händlern nach dem Zinsbeschluss der US-Notenbank fortsetzen. Das Fed habe mit ihren geldpolitischen Signalen die Erwartungen der Anleger voll erfüllt und negative Überraschungen seien ausgeblieben. Das Tapering nahe, heisst es am Markt. Wenn der Arbeitsmarkt im September stark bleibt, dürfte das Fed nach der November-Sitzung damit beginnen, die Anleihekäufe zu verringern.