Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt vor US-Daten erwartet

Zum Wochenschluss dürfte der Schweizer Aktienmarkt mit leichten Gewinnen an seine freundliche Vortagestendenz anknüpfen. Auf Wochensicht ergibt sich damit erneut eine leicht positive Bilanz - es wäre dann die siebte Woche in Folge mit einem Plus. Als Stütze sehen Händler vor allem die US-Vorgaben. Dort hat der marktbreite S&P 500 am Vorabend seinen Gipfelsturm mit einem erneuten Rekordschluss fortgesetzt. Gleichzeitig nähert sich der Dow Jones Industrial wieder der Hürde von 35'000 Punkten. Die Märkte in Asien tendieren uneinheitlich. Vor allem in China fallen die Kurse. Beobachter verweisen auf die aggressiven aussenpolitischen Äusserungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der KP Chinas.