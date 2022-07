Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt zum Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag an seine Gewinne von Freitag anknüpfen und etwas fester in die neue Handelswoche starten. Nach einem verlustreichen ersten Semester hatte der Leitindex SMI am vergangenen Freitag den ersten Handelstag des zweiten Halbjahres mit einem knappen Plus beendet. Die Vorgaben aus Übersee sind unterdessen gemischt. Die Wall Street hat am Freitag zwar fester geschlossen. Da in den USA aber am Berichtstag der Unabhängigkeitstag gefeiert wird, bleiben weitere Impulse erst einmal aus. In Asien finden die Börsen zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.