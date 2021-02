Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Wochenschluss erwartet

Dazu kommt die Erwartung eines neuen US-Konjunkturpakets, für das US-Präsident Joe Biden Kompromissbereitschaft signalisiert hat. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer aber auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Sie hoffen auf eine positive Überraschung wie bei den Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch. Die Erwartungen sind entsprechend hoch.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI wird um 8.15 Uhr 0,27 Prozent höher bei 10'890,20 Punkten gestellt.

Nach einem Zahlenfeuerwerk am Vortag gibt die Nachrichtenlage am Freitag vergleichsweise wenig her. In einem solchen Umfeld können Analystenvoten oft viel ausrichten. Das zeichnet sich auch am Freitag in Swatch ab, die 2,2 Prozent höher gestellt werden. Goldman Sachs hat das Rating für den Uhrenhersteller auf "Buy" von "Neutral" erhöht und setzt ein Kursziel, das um 20 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

ABB (+0,5%) erholen sich vom gestrigen Rückschlag um mehr als 5 Prozent, das die Papiere nach den Jahreszahlen eingefahren hatten. Zyklische Papiere wie LafargeHolcim (+0,9%) oder die Tech-Werte AMS (+1,9%) sind ebenfalls gesucht. Adecco tendieren im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten aus den USA 0,6 Prozent höher.

Besonders stark nachgefragt waren gestern an der Wall Street Banken- und Technologiewerte. Die hiesigen Grossbankenaktien Credit Suisse und UBS stehen vorbörslich je 0,5 Prozent höher.

Novartis und Roche hinken mit plus 0,3 Prozent etwas hinterher. Nestle büssen gar 0,4 Prozent ein. Bereits am Donnerstag hatten schwache Unilever-Zahlen auf den Papieren gelastet.

Im breiten Markt ziehen Cosmo um 1,8 Prozent an. Das Biopharmaunternehmen hat einen weiteren Lizenznehmen für sein Produkt Methylenblau gefunden. Einen Blick wert sein dürften auch Santhera, die erneut eine Kapitalerhöhung vollzogen haben. Ausserdem haben Aluflexpack und Mobimo Zahlen vorgelegt.

