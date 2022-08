Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Wochenstart erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Start in die neue Börsenwoche mit leichten Auftaktgewinnen erwartet. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. So hat die Wall Street am Freitag nach den starken US-Arbeitsmarktdaten am Ende den Weg in die Gewinnzone gefunden und höher geschlossen. In Asien präsentieren sich die Börsen zum Wochenstart derweil etwas uneinheitlich.