Aktien Schweiz Vorbörse: Höhere Kurse erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss fester erwartet. Kursgewinne an der Wall Street und in weiten Teilen Asiens dürften für steigende Kurse sorgen, heisst es am Markt. Damit stünden die Chancen gut, dass der SMI die vierte Woche in Folge mit einem Gewinn abschliessen könnte. Das im Februar 2020 noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie markierte Allzeithoch des SMI bei 11'270 Punkten rücke allmählich in Griffnähe.