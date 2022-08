Aktien Schweiz Vorbörse: Investoren halten sich vor Jobdaten zurück

Zum Wochenschuss stehen die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt einmal mehr auf unentschlossen. Damit dürfte der Markt das Muster der letzten Tagen wiederholen und zunächst ohne klare Richtung, wenn auch mit leicht positiver Tendenz in den Handel starten. Die Vorgaben aus den USA und Asien werden als uneinheitlich gesehen. An der Wall Street haben die Standardwerte am Donnerstag am Ende leicht nachgegeben, während die Techaktien etwas anzogen. In Asien überwiegen unterdessen zum Wochenschluss die Kursgewinne.