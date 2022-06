Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert erwartet

Doch an der Wall Street waren die Kursgewinne gegen Handelsende zusammengeschmolzen, nachdem der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen die zuvor gute Laune der Anleger wieder etwas gedämpft hatte. Der wichtigste Termin der Woche folgt am Donnerstag mit der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Juni wird aber noch nicht mit einem Drehen der Zinsschraube gerechnet.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.20 Uhr 0,01 Prozent höher auf 11'530,60 Punkten. Dabei werden die meisten Titel etwas tiefer gestellt.

Für den stabilen Leitindex sorgen Kursgewinne in den Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS, die sich jeweils um 0,6 Prozent verteuern. Gestiegene Marktzinsen helfen den Finanzpapieren auf die Beine.

Richemont ziehen um 0,5 Prozent an und Swatch um 0,4 Prozent. Marktbeobachter begründen dies mit der Aussicht auf gelockerte Covid-Einschränkungen in China, dem wichtigsten Absatzmarkt für Uhren und andere Luxusprodukte.

Holcim gehen 0,9 Prozent höher um. Der Baustoffkonzern setzt seine Verkäufe von Zementgeschäft in Schwellenländern fort: Nun soll die Mehrheit an Lafarge Cement Zimbabwe veräussert werden, wie am Pfingstmontag bekannt wurde.

Novartis (-0,1%) hatte am Wochenende anlässlich des Krebskongress Asco mit einer Reihe von News aufgewartet. Zumindest vorbörslich werden diese allerdings als noch kaum kursrelevant betrachtet.

Im breiten Markt geht es mit den Valoren von Ems-Chemie um 0,9 Prozent nach oben. Der Autozulieferer hatte am Morgen seine Jahresprognose bekräftigt - trotz des nach Angaben des Unternehmens widrigen Umfelds.

ra/rw

(AWP)