Aktien Schweiz Vorbörse: Knapp gehalten dank Pharma und Grossbanken

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft kaum verändert mit leicht negativer Tendenz. Nach der schwachen Vorwoche mit einem Minus des SMI von über 1 Prozent scheint aber auch zu Beginn der neuen Handelswoche Zurückhaltung die bevorzugte Losung für die Investoren. Die starken Vorgaben aus den USA vom Freitag vermögen daran ebenso wenig zu ändern wie ermutigende Konjunkturdaten aus China. Dort haben die Exporte im vergangenen Monat deutlich stärker zugelegt als prognostiziert. Die Wirtschaft Chinas unterstreiche damit auch in der Corona-Krise ihre enorme Zugkraft, mit der sie die Weltwirtschaft bereits aus der Finanzkrise vor über zehn Jahren gezogen habe, hiess es in Marktkreisen dazu.