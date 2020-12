Aktien Schweiz Vorbörse: Knappes Minus erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am letzten Handelstag für diese Woche eine knapp tiefere Eröffnung ab. Die Vorgaben aus Übersee sind dabei uneinheitlich. Während an der Wall Street die Standardwerte am Dienstag erneut leicht nachgegeben haben, schloss die Technologiebörse Nasdaq im Plus. In Asien überwiegen aktuell ebenfalls leichte Kursgewinne.