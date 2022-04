Aktien Schweiz Vorbörse: Knappes Minus zum Start erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte etwas tiefer in den Handel starten. Die Abwärtsbewegung vom Vortag würde er somit mit gedrosseltem Tempo fortsetzen. Sorgen um die Zinspolitik der US-Notenbank Fed, die anhaltenden Lockdowns in China und vor allem die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg haben die Märkte in Übersee belastet und sorgen für entsprechend schwache Vorgaben. In den USA etwa sind die Kurse des Technologieindex Nasdaq 100 auf den tiefsten Stand seit Mai 2021 gefallen. Schwache Quartalszahlen einiger Schwergewichte haben hier zuletzt auf die Kurse gedrückt.