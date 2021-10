Aktien Schweiz Vorbörse: Knappes Plus - Zurückhaltung vor EZB-Sitzung

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft wenig verändert, aber mit leicht positiver Tendenz. Die Konsolidierung vom Vortag nach den vorangegangenen drei Oktoberwochen könnte sich damit fortsetzen. Keine Hilfe kommt von den Börsen aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Mittwoch klar nachgegeben hat. Und auch in Asien tendieren die Märkte mehrheitlich deutlich tiefer. In Marktkreisen wird im Vorfeld der EZB-Sitzung mit einer gewissen Zurückhaltung der Investoren gerechnet.