Aktien Schweiz Vorbörse: Konsolidierung hält an

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch zum Wochenschluss mit leichten Abgaben in den Handel starten. Er würde damit an die knappen Verluste vom Vorabend anschliessen und auch den insgesamt schwächeren Vorgaben der Übersee-Märkte folgen. Für die laufende Woche zeichnet sich aber trotz des erwarteten Rücksetzers aktuell immer noch ein Plus ab - und das, nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche um 7,7 Prozent gestiegen war.