Aktien Schweiz Vorbörse: Konsolidierung nach fünf starken Börsentagen

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel leicht schwächer. Die Vorgaben aus den USA sind für einmal ebenfalls leicht negativ. In Marktkreisen würde es nicht überraschen, käme es auch hierzulande am Berichtstag wie am Vorabend in New York zu Gewinnmitnahmen, bzw. einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne. Immerhin hat der Leitindex SMI über die vergangenen fünf Börsentage stetig zugelegt. Er legte dabei um mehr als 3 Prozent bis auf das am Vortag erreichte neue Allzeithoch bei 12'977 Punkten zu.