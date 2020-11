Aktien Schweiz Vorbörse: Konsolidierung setzt sich wegen "Covid-Luftloch" fort

Die Konsolidierung am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Seit Ende Oktober hat der Leitindex SMI immerhin etwa 1'000 Punkte hinzugewonnen, so dass Investoren erst einmal versuchen, ihre Gewinne teilweise ins Trockene zu bringen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen verhaltenen Start. An der Wall Street war es im späten Handel zu einem Satz nach unten gekommen, und auch in Asien tendieren die Märkte am Donnerstagmorgen schwächer.