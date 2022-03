Aktien Schweiz Vorbörse: Kurse dürften weiter anziehen

Am Schweizer Aktienmarkt dürften die Kurse zur Wochenmitte überwiegend weiter zulegen. Damit würde der Leitindex SMI an die vorangegangenen zwei Gewinntage und auf das bisherige Wochenplus von bereits mehr als anderthalb Prozent anknüpfen. Und dies, obwohl sich bei den Verhandlungen im Ukraine-Krieg noch kein Durchbruch abzeichnet und die Unsicherheit entsprechend hoch bleibt. Die aktuelle SMI-Indikation eines kaum veränderten Starts in den Tag ist in vor allem dem Schwergewicht Roche geschuldet, das einen Forschungsrückschlag im Bereich Lungenkrebs erlitten hat. Die Vorgaben aus Übersee werden als grundsätzlich freundlich erachtet. So hat die Wall Street am Dienstag weiter zugelegt, und die Börsen Asiens legen ebenfalls überwiegend zu.