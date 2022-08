Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht höher erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikationen leicht höher gesehen. Die Vorgaben von der Wall Street seien wenig richtungsweisend, heisst es am Markt. Die US-Aktien hatten am Vorabend kaum auf die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Notenbank-Sitzung reagiert. Die US-Währungshüter bleiben nach Ansicht von Ökonomen auf ihrem geldpolitischen Straffungskurs. Es gab aber Signale, dass sich das hohe Tempo der Zinserhöhungen auf absehbare Zeit abschwächen könnte.