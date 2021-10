Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Abschläge zur Eröffnung erwartet

Zur Wochenmitte zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine leicht tiefere Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. So hat sich die Wall Street am Dienstag mit knappen Verlusten aus dem Handel verabschiedet. An den asiatischen Börsen wiederum mache sich eine gewisse Nervosität bemerkbar, da der Kalender für den Tag mit einer Vielzahl an wichtigen Daten gespickt ist, heisst es von Händlerseite.