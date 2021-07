Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Auftaktgewinne erwartet

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex zunächst mit einer etwas klareren Richtung in den Handel starten, nachdem er an den vorangegangenen beiden Handelstagen jeweils nahezu unverändert geschlossen hatte. Die Vorgaben werden insgesamt als eher verhalten gewertet. In den USA konnte am Vorabend lediglich die Technologiebörse Nasdaq im Plus schliessen. In Asien überwiegen am Mittwoch ebenfalls die Kursverluste. Händler sprechen denn auch von einer insgesamt schwer zu fassenden Stimmung derzeit.