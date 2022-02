Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Auftaktgewinne zur Wochenmitte erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte freundlich in den Handel starten und damit den leichten Zick-Zack-Kurs der letzten Tage weiter fortsetzen. Gute Vorgaben aus Übersee sorgen für eine gewisse Unterstützung. So hat die Wall Street am Dienstag klar im Plus geschlossen. In Asien haben die Investoren den Staffelstab von den US-Börsen übernommen und kaufen ebenfalls teilweise kräftig zu.