Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus erwartet

Mit den Umsatzzahlen für 2020 haben Sika am Morgen die hiesige Berichtssaison eröffnet. In den kommenden Tagen folgen noch Geberit oder auch Zehnder mit Umsatzzahlen. Generell bewege sich die Stimmung der Investoren in einem Spannungsfeld zwischen weiteren Angaben zur Entwicklung der Covid-19-Pandemie, den Fortschritten bei den Impfbemühungen sowie der Hoffnung auf weitere staatliche Hilfspakete durch die neue US-Regierung.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.20 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 10'895,49 Punkten. Alle 20 SMI-Werte gewinnen hinzu. Dabei reicht die Spanne von +0,1 Prozent etwa bei der CS bis +1,1 Prozent bei Sika.

Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin ist vergleichsweise glimpflich durch das "Corona-Jahr" 2020 gekommen. Nicht zuletzt dank Akquisitionen ist das Unternehmen gewachsen. Und zum Jahresende hin haben sich viele Märkte wieder erholt.

Mit einem Plus von 0,6 Prozent zeichnet sich auch bei den Roche-Bons eine freundliche Eröffnung ab. Die Pharma-Aktien hatten bereits am Vortag klar zugelegt und so die Verluste der Vorwoche teilweise aufgeholt.

Die UBS-Aktien (+0,2%) entwickeln sich in etwa mit dem Markt. Die Grossbank kündigte Filialschliessungen in der Schweiz an und passt die Schwelle für Negativzinsen ab Juli auf 250'000 Franken an. Beides wird im Handel eher neutral bewertet.

Darüber hinaus sorgen Analysten bei einigen Aktien für vorbörsliche Kursbewegungen. So hat die Deutsche Bank bei AMS (+0,6%) das Kursziel erhöht. Derweil haben die Experten der CS für Temenos (-1,4%) den Daumen gesenkt.

Beim Flughafen Zürich (+1,6%) haben sich sowohl die Credit Suisse als auch Bank of America zu Wort gemeldet. Auch Zur Rose (+2,1%) fallen nach einer Ersteinstufung durch die Bank of Amerika positiv auf.

hr/kw

(AWP)