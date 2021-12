Aktien Schweiz Vorbörse: Leichtes Plus - Vifor Pharma soll übernommen werden

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft leicht höher. Die Avancen sind allerdings mehrheitlich bescheiden und die Konsolidierung auf hohem Niveau könnte sich vorerst fortsetzen. Nach dem ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Omikron-Variante in Grossbritannien könnte die Entwicklung an der Corona-Front die Investoren zu Zurückhaltung mahnen. Die Credit Suisse geht laut einem Kommentar davon aus, dass die Politik in den USA und Europa zwar mit ökonomisch belastenden Massnahmen zuwarten wolle, sie letztlich durch hohe Fallzahlen aber dazu gezwungen werden könnte.